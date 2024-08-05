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ПОЛІТИКА

Трамп обіцяє Зеленському підтримку України у разі обрання президентом

05 серпня 2024, 21:21
Трамп обіцяє Зеленському підтримку України у разі обрання президентом
Фото: apnews.com
"Люди, які знайомі з деталями, стверджують, що розмова пройшла навіть краще, ніж у теплих відгуках про їхню бесіду".

Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп у межах розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що у разі його обрання підтримка нашої держави з боку Вашингтону буде продовжуватися.

Про це повідомляє Politico.

"Після вибору Венса на своїм кандидатом у віцепрезиденти першим іноземним лідером, якому зателефонував Трамп, був Зеленський. Люди, які знайомі з деталями, стверджують, що розмова пройшла навіть краще, ніж у теплих відгуках про їхню бесіду. За їхніми словами, Трамп сказав Зеленському, що це "фейкові новини", що він допоможе путіну, і пообіцяв домагатися справедливого миру", – йдеться у виданні.

"Той факт, що Трамп назвав це хорошим дзвінком, означає, що його ворожість до Зеленського - це стара новина", – сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який уважно стежить за їхнім лобіюванням у Вашингтоні в Атлантичній раді.

Журналісти зазначають, що ніхто не знає, що зробить Трамп, часто навіть він сам. Константами його десятиліття на світовій арені є: непередбачуваність; трансакційний, а не принциповий підхід до зовнішніх справ; і схильність до персоналізації політики. У конфлікті "я" Трампа проти "его" часто перемагає "я", що було б поганим сценарієм для України.

"Але суть в тому, що перемога Трампа в листопаді не обов'язково означає, що Україна приречена, а путін врятований. Результат залежить від того, хто переможе, і люди з оточення Трампа борються за нього", – додали у матеріалі.

Дональд ТрампВибори СШАВолодимир Зеленський

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