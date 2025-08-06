Трамп обклав індійські товари додатковими митами

Рішення про мита має набути чинності через 21 день.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита для Індії в розмірі 25%.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Там зазначено, що додаткові мита пов'язані із закупівлею російської нафти.

Мита США проти Індії за імпорт нафти з росії застосовуватимуться до товарів, які надійдуть через 21 день після підписання указу, випливає з документа.

Там заявили, що адміністрація може поширити аналогічні тарифи на інші країни, які будуть спіймані на імпорті російської нафти.