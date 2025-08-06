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Трамп обклав індійські товари додатковими митами

06 серпня 2025, 18:53
Трамп обклав індійські товари додатковими митами
Фото: apnews.com
Рішення про мита має набути чинності через 21 день.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита для Індії в розмірі 25%.
 
Про це йдеться у заяві Білого дому.
 
Там зазначено, що додаткові мита пов'язані із закупівлею російської нафти.
 
Мита США проти Індії за імпорт нафти з росії застосовуватимуться до товарів, які надійдуть через 21 день після підписання указу, випливає з документа.
 
Там заявили, що адміністрація може поширити аналогічні тарифи на інші країни, які будуть спіймані на імпорті російської нафти.
 
Білий дім зазначив, що йдеться про закупівлі російської нафти через посередників або треті країни, де походження нафти може бути обґрунтовано відстежене до росії.
 
США при визначенні "нафти з росії" відносять до неї сиру нафту, а також нафтопродукти, які можуть бути виготовлені "іншими суб'єктами", згідно з указом Трампа.
 
ІндіяДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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