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Трамп обрав держсекретара, генпрокурора і главу нацрозвідки

14 листопада 2024, 09:41
Трамп обрав держсекретара, генпрокурора і главу нацрозвідки
Фото: Great again
Новообраний президент продовжує формувати свій уряд.

47-ий президент США США Дональд Трамп обрав ще трьох людей до своєї адміністрації: державного секретаря, генерального прокурора та директора Національної розвідки.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Трамп назвав сенатора Марка Рубіо своїм майбутнім держсекретарем. 

Днем раніше про його кандидатуру писали американські ЗМІ.

"Сенатор Марк Рубіо, штат Флорида, висунутий на посаду Державного секретаря США. Марк є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу. Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами", - заявив Трамп. 

Він запропонував на посаду генпрокурора США у своїй адміністрації конгресмена Метта Гетца, відомий республіканець тим, що саме він ініціював відставку спікера Палати представників Маккарті з його ж партії - вперше в історії США. Гетц займає антиукраїнську позицію: минулого літа в одному з інтерв'ю він відкрито заявив: 

"Якби нам потрібно було обирати, кого прийняти в НАТО - Росію чи Україну, доцільно вибрати Росію. У довгостроковій перспективі це принесло б більше користі".

В лютому минулого року Гетц представив резолюцію, яка закликала адміністрацію Байдена припинити військову та фінансову допомогу Україні. 

Також Трамп хоче призначити Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки США. Колишня демократка в 2017 році зустрічалася з сирійським диктатором Башаром Асадом та критикувала операцію США з усунення іранського генерала Сулеймані. Габбард також називала політику США щодо України "другим Афганістаном", а також поширювала фейки та російські наративи про війну в Україні. 

Крім того, вона розповідала про нібито 25 біолабораторій на території України, і що це США спровокували російського диктатора Володимира путіна почати війну.

 
Дональд Трамппрезидент

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