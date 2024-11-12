Трамп обрав кандидата на посаду держсекретаря США – Reuters

Марко Рубіо стане новим держсекретарем США

Дональд Трамп планує висунути сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Якщо призначення буде затверджено, Рубіо стане першим латиноамериканцем на цій посаді й головним дипломатом країни в новій адміністрації Трампа, яка розпочне роботу у січні. Рубіо, який відомий своїми жорсткими позиціями щодо Китаю, Ірану та Куби, був найбільш агресивним кандидатом у списку Трампа на посаду держсекретаря.

Протягом останніх років Рубіо адаптував свої погляди до більш стриманої зовнішньої політики Трампа, який критикує колишніх президентів США за втягування Америки в тривалі та витратні війни. Хоча Трамп схильний до частих змін рішень, джерела підтверджують, що цього разу вибір майже остаточний.