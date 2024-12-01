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Трамп обрав лояльного до нього Каша Пателя на посаду голови ФБР – Reuters

01 грудня 2024, 11:02
Трамп обрав лояльного до нього Каша Пателя на посаду голови ФБР – Reuters
Фото: rt.com
Чинний глава Бюро мав піти у відставку лише в 2027 році.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити на посаду директора ФБР лояльну до себе людину - Кеша Пателя, людина з його минулої команди. 

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

"Я з гордістю оголошую, що Каш Патель стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Каш - блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку насамперед", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя та американського народу", - написав Трамп в своїй соцмережі. 

Видання пише, що цією заявою республіканець явно дав зрозуміти про намір усунути з посади нинішнього директора ФБР Крістофера Рея, чиї повноваження мають закінчитися аж в 2027 році. 

Трамп висунув кандидатуру Рея ще в 2017 році після звільнення Джеймса Комі, але він почав злитися на нього ще до того, як залишив президентську посаду у 2021 році. 

Також думка Трампа щодо ФБР погіршилася після того, як у серпні 2022 року на його курорті в Мар-а-Лаго було проведено обшук, а пізніше звинувачено у нібито зберіганні секретних документів. 

Проте інтерес Трампа до Пателя свідчить про його прагнення заповнити керівні посади у правоохоронних органах та розвідці прихильниками, які можуть бути відкриті для виконання його вимог щодо проведення конкретних розслідувань, а також захистити президента від можливих майбутніх перевірок.

Раніше ми писали, що Трамп розглядає нового спецпредставника для мирних переговорів щодо України.

 

Дональд ТрампкомандаФБР

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