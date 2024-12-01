Трамп обрав лояльного до нього Каша Пателя на посаду голови ФБР – Reuters

Чинний глава Бюро мав піти у відставку лише в 2027 році.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити на посаду директора ФБР лояльну до себе людину - Кеша Пателя, людина з його минулої команди.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

"Я з гордістю оголошую, що Каш Патель стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Каш - блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку насамперед", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя та американського народу", - написав Трамп в своїй соцмережі.

Видання пише, що цією заявою республіканець явно дав зрозуміти про намір усунути з посади нинішнього директора ФБР Крістофера Рея, чиї повноваження мають закінчитися аж в 2027 році.

Трамп висунув кандидатуру Рея ще в 2017 році після звільнення Джеймса Комі, але він почав злитися на нього ще до того, як залишив президентську посаду у 2021 році.

Також думка Трампа щодо ФБР погіршилася після того, як у серпні 2022 року на його курорті в Мар-а-Лаго було проведено обшук, а пізніше звинувачено у нібито зберіганні секретних документів.

Проте інтерес Трампа до Пателя свідчить про його прагнення заповнити керівні посади у правоохоронних органах та розвідці прихильниками, які можуть бути відкриті для виконання його вимог щодо проведення конкретних розслідувань, а також захистити президента від можливих майбутніх перевірок.

Раніше ми писали, що Трамп розглядає нового спецпредставника для мирних переговорів щодо України.