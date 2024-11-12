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Трамп обрав радника з нацбезпеки – Reuters

12 листопада 2024, 08:33
Трамп обрав радника з нацбезпеки – Reuters
фото x.com/michaelgwaltz
Ним став республіканець Майк Волц, який спочатку підтримував Україну, а потім заявив про необхідність переглянути позицію щодо допомоги Києву.
Обраний президент США Дональд Трамп призначить представника від Республіканської партії Майка Волца своїм радником з національної безпеки.
 
Про це повідомили Reuters джерела.
 
Радник з національної безпеки — це роль, яка не потребує затвердження Сенатом. Він відповідає за інформування президента з ключових питань національної безпеки та координацію дій з різними відомствами. Наразі цю посаду обіймає Джейк Салліван.
 
Волц має довгу історію в політичних колах Вашингтона. Він був директором з питань оборонної політики при міністрах оборони Дональді Рамсфельді та Роберті Гейтсі, а в 2018 році був обраний до Конгресу. Він є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, а також входить до складу спеціального комітету з питань розвідки.
 
Волц також входить до складу республіканської робочої групи з питань Китаю і стверджує, що американські збройні сили не готові настільки, наскільки це необхідно на випадок конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.
 
У книзі, опублікованій на початку цього року під назвою "Суворі істини: Думай і керуй як зелений берет", Волц виклав стратегію запобігання війні з Китаєм, що складається з пʼяти частин, включаючи прискорення озброєння Тайваню, заспокоєння союзників у Тихоокеанському регіоні та модернізацію літаків і кораблів.
 
Волц похвалив Трампа за те, що він підштовхує союзників по НАТО витрачати більше коштів на оборону, але, на відміну від новообраного президента, не запропонував Сполученим Штатам вийти з альянсу.
 
Нагадаємо, щодо України, Волц сказав, що його погляди еволюціонували. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але під час заходу минулого місяця Волц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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