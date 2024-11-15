Трамп обрав відомого противника вакцинації Кеннеді-молодшого керувати охороною здоров'я США

Кеннеді зняв свою кандидатуру на користь Трампа і отримав винагороду у вигляді призначення.

Обраний президент США Дональд Трамп призначить активіста-антивакцинатора та юриста-еколога Роберта Кеннеді-молодшого керівником Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб (HHS).

Про це пише The New York Times.

Бюджет HHS становить майже 2 мільярди доларів США. Міністерство керує федеральними програмами охорони здоров’я, включаючи Medicare, Medicaid та Закон про доступне лікування. HHS та його субагенції відповідають за реагування на хвороби та загрози громадському здоров’ю, як-от COVID-19 і пташиний грип, а також за схвалення нових ліків, зокрема вакцин.

"Я радий оголосити Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я та соціальних служб Сполучених Штатів (HHS). Занадто довго американців розчавлювали промислово-продовольчий комплекс і фармацевтичні компанії, які займалися обманом та дезінформацією, коли йшлося про охорону здоров’я", — написав Трамп у соціальних мережах у четвер вдень.

Трамп висловив переконання, що Кеннеді «відновить ці агенції до традицій Золотого стандарту наукових досліджень і маяків прозорості», та покладе край епідемії хронічних захворювань і «зробить Америку знову великою та здоровою!».

Посада вимагає підтвердження Сенату. Кандидатура Кеннеді викликає глибокий скептицизм у фармацевтичних компаній і федеральних агентств, які їх контролюють.

Кеннеді заснував одну з найвідоміших антивакцинальних груп у країні та пропагував розвінчане твердження про те, що дитячі вакцини викликають аутизм. В останніх інтерв’ю Кеннеді сказав, що не хоче скасовувати будь-які схвалені вакцини, але стверджує, що медичні установи не провели достатнього їх дослідження.

Номінація є нагородою для Кеннеді, який спершу балотувався від демократів у президентських перегонах, потім став незалежним кандидатом, а зрештою зняв кандидатуру і підтримав Трампа.

Федеральні регулятори охорони здоров’я Кеннеді назвав "маріонетками", які перебувають у полоні особливих інтересів галузі. Він уже пообіцяв «очистити» цілі відділи Управління з контролю за продуктами й ліками, щоб викорінити корупцію.

Нещодавно Кеннеді заявив, що хоче прибрати фтор із питної води в країні, попри те, що фахівці з охорони здоров’я вважають його додавання великим прогресом у збереженні зубів.

В останні дні передвиборчої кампанії Трамп заявив, що дозволить Кеннеді "розгулятися" над державною системою охорони здоров’я.

"Він допоможе зробити Америку знову здоровою. …Він хоче зробити деякі речі, і ми дозволимо йому це зробити", – сказав Трамп у переможній промові в Мар-а-Лаго після виборів.