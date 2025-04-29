Трамп обурений діями Києва і москви через затягування мирного процесу – WP
Оцінюючи процес мирного врегулювання збройного конфлікту між росією та Україною, президент США Дональд Трамп "дедалі більше розчарований лідерами обох країн. Він хоче бачити постійне припинення вогню".
Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт на ранковому брифінгу в понеділок, 28 квітня – пише The Washington Post.
Видання зазначає, що така позиція американського лідера була озвучена після того, як президент росії владіміра путіна оголосив триденне припинення вогню у війні з Україною, яке збіглося з 80-ю річницею перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Відтак можна констатувати, що заява Білого дому якраз і являла собою реакцію на запропоноване кремлем перемир’я. Її суть полягає у тому, що Штати тут хочуть бачити дещо більше, ніж короткострокову паузу у боях.
"Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття", - каже Керолайн Лівітт і додає, що хоча Трамп зберігає оптимізм стосовно мирної угоди, він є реалістом, готовим реагувати на зволікання, і тому "обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про свій вихід із конфлікту".