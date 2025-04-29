Трамп обурений діями Києва і москви через затягування мирного процесу – WP

Американський лідер хоче бачити постійне припинення вогню,

Оцінюючи процес мирного врегулювання збройного конфлікту між росією та Україною, президент США Дональд Трамп "дедалі більше розчарований лідерами обох країн. Він хоче бачити постійне припинення вогню".

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт на ранковому брифінгу в понеділок, 28 квітня – пише The Washington Post.

Видання зазначає, що така позиція американського лідера була озвучена після того, як президент росії владіміра путіна оголосив триденне припинення вогню у війні з Україною, яке збіглося з 80-ю річницею перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Відтак можна констатувати, що заява Білого дому якраз і являла собою реакцію на запропоноване кремлем перемир’я. Її суть полягає у тому, що Штати тут хочуть бачити дещо більше, ніж короткострокову паузу у боях.

"Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття", - каже Керолайн Лівітт і додає, що хоча Трамп зберігає оптимізм стосовно мирної угоди, він є реалістом, готовим реагувати на зволікання, і тому "обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про свій вихід із конфлікту".