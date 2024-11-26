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Трамп одразу після інавгурації може накласти мита на Канаду, Мексику і Китай

26 листопада 2024, 10:32
Трамп одразу після інавгурації може накласти мита на Канаду, Мексику і Китай
Фото: з вільного доступу
За його словами, податки складуть 10-25 відсотків.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, які надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики і Китаю.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, пише Reuters.

Новообраний глава Білого Дому заявив, що одним зі своїх перших указів запровадить 25% тариф на всі товари, що надходять до країни з Канади і Мексики, і додатковий 10% тариф на товари з Китаю.

"20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів", – написав Трамп.

Він також поскаржився на те, що "тисячі людей ринуть через Мексику і Канаду, приносячи злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні". Він пообіцяв, що нові тарифи залишатимуться чинними, "доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять це вторгнення в нашу країну!"

"І Мексика, і Канада мають абсолютне право і владу легко вирішити цю давно назрілу проблему. Ми вимагаємо, щоб вони скористалися цією владою", – додав Трамп.

Ще в одному пості той написав про Китай: 

"провів багато розмов з Китаєм про величезну кількість наркотиків, зокрема фентанілу, які надсилаються до Сполучених Штатів – але безрезультатно".

Також за його словами, до тих пір, поки вони не зупиняться, ми будемо стягувати з Китаю додаткове мито в розмірі 10%, понад будь-які інші додаткові мита, на всі їхні численні товари, що надходять до Сполучених Штатів Америки.

В разі, якщо ці тарифи будуть введені, вони можуть різко підвищити ціни для американських споживачів на все: від газу до автомобілів і сільськогосподарської продукції. 

США є найбільшим імпортером товарів у світі, а Мексика, Китай і Канада входять до трійки найбільших постачальників.

 
СШАКитайМексикаДональд ТрампмитоКанада

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