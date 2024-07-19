Трамп офіційно прийняв номінацію у кандидати в президенти США

Таку заяву він зробив під час свого виступу на сцені національного з'їзду Республіканської партії, котрий відбувається у Мілуокі.

Дональд Трамп офіційно оголосив про те, що йде на президентські вибори у США від Республіканської партії.

Про це повідомив "Голос Америки".

Таку заяву він зробив під час свого виступу на сцені національного з'їзду Республіканської партії, котрий відбувається у Мілуокі.

Політик подякував своїм прихильникам, однопартійцям та агентам секретної служби за підтримку після замаху у Пенсильванії та у деталях розповів учасникам партійного з'їзду про ту подію, заваживши, що не має наміру будь коли переповідати цю історію, оскільки вона для нього надто болісна.

Видання The Washington Post, висвітлюючи перебіг з′їзду, однак зауважило, що інцидент зміцнив прихильність і відданість Трампу з боку його послідовників. Багато релігійних лідерів говорили про Трампа як про обранця Бога.

"Я стою перед вами на цій арені з милості Всемогутнього Бога", - сказав під час виступу Дональд Трамп, назвавши це моментом провидіння.

У разі обрання, Трамп пообіцяв зосередитися на тому, щоб об′єднати американську націю і розпочати "нову еру безпеки, процвітання та свободи для громадян будь-якої раси, релігії, кольору шкіри та віросповідання.

"Ми, американці, пов’язані єдиною долею та спільною долею", - зауважив Дональд Трамп. - "Ми маємо піднятися разом, інакше ми розпадемося. Я балотуюся, щоб бути президентом усієї Америки, а не половини Америки, тому що немає перемоги в перемозі половини Америки".