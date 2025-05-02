Трамп оголосив 8 травня у США Днем перемоги у Другій світовій війні

Тож тепер у країні відзначатимуть два дні перемоги у двох світових війнах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер 8 травня його країна відзначатиме День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада — День перемоги у Першій світовій війні.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

На думку Трампа, США "зробили більше, ніж будь-яка інша країна", для досягнення перемоги у Другій світовій війні.

Тож тепер у країні відзначатимуть два дні перемоги у двох світових війнах.

"Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що в нас більше немає лідерів, які знають, як це робити!" — наголосив президент США.

Також він додав, що відтепер "ми знову почнемо святкувати наші перемоги".

Зазначимо, що на міжнародному рівні 8 травня визнано Днем пам'яті та примирення, який присвятили пам'яті жертв Другої світової війни. День пам’яті було затверджено Резолюцією ООН у листопаді 2004 року.