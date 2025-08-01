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ПОЛІТИКА

Трамп оголосив нові митні тарифи для десятків країн

01 серпня 2025, 09:35
Трамп оголосив нові митні тарифи для десятків країн
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Новий указ було підписано за кілька годин до "дедлайну" 1 серпня, коли мали набути чинності вищі мита для низки торговельних партнерів США.

У четвер, 31 липня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових тарифів для десятків країн, які набудуть чинності вже 7 серпня.

Про це повідомляє The Hill.

Це рішення може спричинити серйозні потрясіння у світовій торговельній системі.

Згідно з указом, тарифи варіюватимуться від 10% до 41% залежно від країни. Найвищий тариф — 41% — встановлено для Сирії. Інші приклади включають: Лаос (40%), Швейцарію (39%), Ірак (35%), Алжир і Південну Африку (по 30%), Індію і Молдову (25%), Нікарагуа (18%). У той же час низка країн, зокрема Велика Британія, Японія, Південна Корея, Таїланд та Індонезія, уклали окремі угоди з США, зафіксувавши помірніші митні ставки.

У документі зазначено, що деякі торговельні партнери “погодилися або майже погодилися” на значні зобов’язання у сфері торгівлі та безпеки, тоді як інші запропонували умови, які “не відповідають економічним та безпековим інтересам США”.

Окремо Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт з Канади до 25%, що може загострити напруження у відносинах з Оттавою. Водночас товари, які підпадають під дію Північноамериканського торговельного пакту, залишаться без змін.

Варто зазначити, що в новому указі не згадується Китай — для нього чинні тарифи можуть бути переглянуті після 12 серпня, коли завершується термін дії "тарифного перемир’я". Переговори між Вашингтоном і Пекіном у Стокгольмі пройшли у позитивному ключі, і Білий дім не виключає можливого продовження домовленостей.

Фондові ринки, за прогнозами аналітиків, можуть сприйняти це рішення Трампа спокійно, оскільки воно зменшує тривалу невизначеність у питанні тарифної політики. Однак деякі деталі, зокрема “правила походження” товарів, ще не визначені й будуть узгоджені найближчими тижнями.

СШАДональд Трампмита

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