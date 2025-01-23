Трамп оголосив про два резонансні кадрові призначення в адміністрації

Трамп робить резонансні кадрові призначення: Ендрю Паздер вирушає до ЄС, а Шон Курран очолює Секретну службу.

Президент США Дональд Трамп оголосив про два важливих кадрових рішення, які вже викликали значний резонанс.

Про це повідомляє Politico.

Призначення Ендрю Паздера

Ендрю Паздер, колишній генеральний директор CKE Restaurants, призначений послом США в Євросоюзі. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, відзначивши професійні досягнення Паздера:

"Енді вивів компанію з фінансової кризи та забезпечив її розвиток. Він буде відмінним представником нашої країни".

Раніше, у 2017 році, Паздер претендував на посаду міністра праці, але відмовився через звинувачення у домашньому насильстві, які його ексдружина пізніше спростувала. Також він визнав, що наймав нелегальну домогосподарку, що підірвало його підтримку в Сенаті.

Незважаючи на минулі суперечки, Паздер залишався активним у політичній сфері, підтримуючи Трампа та працюючи в Інституті політики "Америка понад усе". Призначення Паздера в ЄС, ймовірно, викличе критику через його попередні рішення, але Трамп, як зазначає Politico, зберігає вірність своїм союзникам.

Новий керівник Секретної служби

Шон Курран, ветеран із 23-річним досвідом у правоохоронних органах, став новим директором Секретної служби. Трамп зокрема відзначив його героїзм під час замаху в Пенсильванії у 2024 році:

"Шон довів свою безстрашність, ризикуючи життям заради мого захисту".

Ця посада не вимагає затвердження в Сенаті, тому Курран може розпочати виконання обов'язків негайно.