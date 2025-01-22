Трамп оголосив про інвестиції $500 мільярдів у розвиток ШІ-інфраструктури США

Одним з найперспективніших напрямків використання штучного інтелекту в рамках проекту стане медицина.

Президент США Дональд Трамп оголосив про проєкт Stargate (Зоряна брама) вартістю $500 млрд. для розвитку штучного інтелекту.

Про це він сказав під час виступу у Білому домі.

Ключовими партнерами проєкту мають стати OpenAI, SoftBank та Oracle, що створять спільне підприємство під назвою Stargate.

Початковий внесок у проєкт складе 100 млрд. доларів, з перспективою збільшення до $500 млрд упродовж наступних чотирьох років.

Stargate буде базуватися в Техасі й зосередиться на створенні інфраструктури, необхідної для реалізації масштабних проєктів штучного інтелекту.

За словами Трампа, це найбільший в історії проєкт з розвитку інфраструктури штучного інтелекту в США, який створить 100 тисяч нових робочих місць. На першому етапі зусилля будуть зосереджені на енергетичній інфраструктурі.

Одним із найперспективніших напрямків використання ШІ вважається медицина, зокрема для забезпечення доступу пацієнтів із віддалених регіонів до провідних експертів з онкології у великих медичних центрах.

Трамп також наголосив, що "ці гроші могли б бути інвестовані у Китай, але тепер вони працюватимуть на американську економіку".