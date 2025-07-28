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ПОЛІТИКА

Трамп оголосив про масштабну торговельну угоду з Євросоюзом

28 липня 2025, 08:07
Трамп оголосив про масштабну торговельну угоду з Євросоюзом
Фото: ap.org
Крім того, США знизять мита для Євросоюзу із 40 до 15%.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 27 липня, що Штати уклали торговельну угоду з Європейським Союзом. ЄС придбає американських енергоносіїв на 750 мільярдів доларів.

Про це заявив Трамп під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 

"Ми досягли угоди. Це вигідна угода для всіх... Я думаю, що це найбільша угода, яку ми коли-небудь укладали. Дуже вам дякую. Вітаю вас. Дякую", – сказав Трамп. 

Він вважає, що ця угода є “своєрідним партнерством”.

Згідно з угодою ЄС також інвестує 600 млрд доларів в американську економіку, придбає військове обладнання на сотні мільярдів доларів.

Крім того, США знизять мита для Євросоюзу із 40 до 15%, ЄС також запроваджує для Штатів аналогічні мита.

Крім того, Трамп зазначив, що Євросоюз погодився відкрити ринки країн-членів для торгівлі зі США за нульовими тарифами.

Водночас Урсула фон дер Ляєн заявила, що торговельна угода зі США вигідна для країн-членів Євросоюзу.

СШАДональд ТрампЄвросоюзугода

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