Трамп оголосив про масштабну торговельну угоду з Євросоюзом

Крім того, США знизять мита для Євросоюзу із 40 до 15%.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 27 липня, що Штати уклали торговельну угоду з Європейським Союзом. ЄС придбає американських енергоносіїв на 750 мільярдів доларів.

Про це заявив Трамп під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми досягли угоди. Це вигідна угода для всіх... Я думаю, що це найбільша угода, яку ми коли-небудь укладали. Дуже вам дякую. Вітаю вас. Дякую", – сказав Трамп.

Він вважає, що ця угода є “своєрідним партнерством”.

Згідно з угодою ЄС також інвестує 600 млрд доларів в американську економіку, придбає військове обладнання на сотні мільярдів доларів.

Крім того, США знизять мита для Євросоюзу із 40 до 15%, ЄС також запроваджує для Штатів аналогічні мита.

Крім того, Трамп зазначив, що Євросоюз погодився відкрити ринки країн-членів для торгівлі зі США за нульовими тарифами.

Водночас Урсула фон дер Ляєн заявила, що торговельна угода зі США вигідна для країн-членів Євросоюзу.