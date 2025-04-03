Трамп оголосив про мита на практично всі імпортні товари

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів із багатьох країн, включно з Україною, ЄС і Великою Британією.

За його словами, він вводить базове мито в розмірі 10% на всі товари з усіх країн, за винятком тих, що відповідають умовам угоди про вільну торгівлю між Мексикою, Канадою та США (USMCA). Він підкреслив, що товари, які не відповідають цій угоді, надалі обкладатимуть митом у розмірі 25%.

Очільник Білого дому додав, що імпортери почнуть сплачувати базове мито з 5 квітня, а вищі ставки для різних партнерів почнуть діяти з 9 квітня.

Трамп зазначив, що американська влада запровадила "відповідні тарифи" для всіх країн у розмірі "приблизно половини від того, що вони стягують з нас". Він закликав іноземних лідерів знижувати власні мита, якщо вони хочуть аналогічних кроків від США.

Американський лідер наголосив, що виробництво в Америці автоматично звільняє компанії від мит і що вже фіксують безпрецедентний приплив інвесторів. Глава Білого дому також заявив, що мита захищають економіку США від загроз і сприятимуть зростанню, "якого ще не бачили".

Повний тарифний план Трампа щодо країн опублікували на сторінці офіційного акаунта Білого дому у соцмережі Х. У ньому вказано, що, зокрема, США стягуватимуть із країн Європейського союзу мита в розмірі 20%, з В'єтнаму – 46%, Тайваню – 32%, з Японії – 24%, з Південної Кореї – 25%, з Таїланду – 36%, зі Швейцарії – 31%, з Індонезії – 32%, з Малайзії – 24%, з Камбоджі – 49%, з Великобританії – 10% і з Південно-Африканської Республіки – 30%.

Як зазначають у повідомленні Білого дому, США запровадили 10-відсоткове мито й на товари з України, а ось росії у списку Штатів немає.