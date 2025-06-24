Трамп оприлюднив привітання від генсека НАТО за дії проти Ірану

Представники НАТО підтвердили The Guardian, що це повідомлення Рютте.

Дональд Трамп похвалився повідомленням від генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в якому той привітав його з "рішучими діями" щодо Ірану та досягненням згоди між усіма союзниками Альянсу щодо збільшення оборонних витрат.

Відповідний скриншот він опублікував у вівторок, 24 червня, в соцмережі Truth Social.

У повідомленні йшлося: "Вітаю і дякую за ваші рішучі дії щодо Ірану — це було справді надзвичайно. Ніхто інший не насмілився це зробити. Це забезпечить нашу безпеку".

Представники НАТО підтвердили The Guardian, що це повідомлення Рютте надіслав Трампу у вівторок, коли той прямував до Гааги на саміт Альянсу.

Рютте також написав: "Ви летите до ще одного великого успіху сьогодні ввечері в Гаазі. Ви досягнете того, чого не міг зробити жоден американський президент протягом десятиліть. Європа тепер платитиме ВЕЛИКУ ціну — як і повинна — і це буде ваша перемога".

24−25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт лідерів країн НАТО — перший під керівництвом Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянсу та експрем'єра Нідерландів. Як припускають західні медіа, його головною темою стане ситуація на Близькому Сході, тоді як тема війни росії проти України, ймовірно, відійде на другий план.

Крім того, американський президент підтвердив можливу зустріч із Володимиром Зеленським.