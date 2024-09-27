Трамп опублікував лист Зеленського з проханням про зустріч

Сам Трамп не надав жодних коментарів до свого допису.

Експрезидент США, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп оприлюднив текст лист, у якому президент України Володимир Зеленський просив його про зустріч. Чи узгоджував він цю публікацію із українською стороною, Трамп не повідомив.

Скриншот повідомлення, яке було передано Трампу через заступника керівника місії посольства України в США Дениса Сієніка, він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Дорогий Дональде, сподіваюся, у вас все добре. Я пригадую нашу нещодавню телефонну розмову — вона була дуже приємною. Всі ми в Україні хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті.

Кілька днів тому ми попросили про зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших вуст. Ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що пов’язано з вами, і так воно і має бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п’ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі. Я вважаю, що для нас важливо мати особистий контакт і розуміти один одного на 100%. Дайте мені знати, якщо ви будете в цей час у місті - я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну у справедливий спосіб. З повагою, Володимир", — йдеться у листі Зеленського.

Сам Трамп не надав жодних коментарів до свого допису.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа — що відомо

26 вересня після попередньої відмови Зеленському у зустрічі Трамп раптово заявив, що таки зустрінеться з президентом України уранці 27 вересня у Нью-Йорку.

Раніше американський журнал Time повідомляв, що команди Зеленського та Трампа обговорювали можливість їхньої зустрічі в резиденції Трампа.

Однак команда президента України вирішила відмовитися від цієї ідеї, оскільки це могло б бути сприйнято як підтримка Трампа на виборах.

Натомість, як стверджує видання, українці запропонували зустрітися з Трампом на більш «нейтральній території», наприклад, на знімальному майданчику американського телеканалу для спільного інтерв'ю.