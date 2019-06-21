Трамп останньої миті скасував удар по Ірану

Літаки вже були в повітрі, а кораблі на місцях, але надійшла команда "відбій"

Президент США Дональд Трамп за посередництва Оману попередив Іран про намір завдати удару.

Вони розповіли про це попередження після того, як New York Times написав, що Трамп спочатку схвалив ракетні удари по Ірану, а потім передумав. Про це пише Reuters із посиланням на іранські урядові джерела.

Видання повідомило, що Трамп санкціонував завдання ракетних ударів по низці об'єктів, у тому числі по радіолокаційних і ракетних установках. Ударів планували завдати до світанку в п'ятницю, щоб мінімізувати ризик для іранських військових і мирних жителів.

Літаки вже були в повітрі, а кораблі на місцях, але надійшла команда "відбій", і ракети так і не були запущені.

Reuters пише, що в своєму посланні Трам закликав Іран до переговорів.

"Трамп заявив, що він проти будь-якої війни з Іраном і хоче переговорів з Тегераном з приводу різних питань. Він дав трохи часу, щоб отримати нашу відповідь, але безпосередня відповідь Ірану полягала в тому, що рішення з цього питання має ухвалити верховний лідер Хаменеї", - цитує видання одного чиновника.

Інший додав, що Іран дав зрозуміти, що Хаменеї проти переговорів, "але повідомлення буде передано йому для прийняття рішення".

Іран також передав оманським офіційним особам, що будь-яка атака проти Ірану матиме регіональні та міжнародні наслідки.

Погрози США пов'язані з тим, що Іран збив американський безпілотник Global Hawk над Ормузькою протокою.

Крім того, побоювання з приводу можливої збройної конфронтації між США та Іраном посилилися після того, як минулого тижня влада США звинуватила Іран у нападі на два нафтові танкери в районі Ормузької протоки. Сам Тегеран ці звинувачення відкидає.

Президент США Дональд Трамп у Twitter підтвердив, що США були готові вдарити по Ірану і атаку скасували останньої миті.

"У понеділок вони збили дрон, який летів над міжнародними водами. Минулої ночі ми були готові помститися ударом по трьох різних місцях, але я спитав: скільки помруть. "150 осіб, сер", - відповів мені генерал. За десять хвилин до удару я зупинив його - надто непропорційно збитому дрону. Я не поспішаю, наші збройні сили відновлені, підготовлені і, безумовно, найкращі у світі. Санкції кусаються, і минулої ночі ми їх посилили", - написав Трамп, не забувши звинуватити свого попередника Барака Обаму в підписанні "жахливої" ядерної угоди з Іраном.

Раніше Трамп заявив, що Іран зробив дуже велику помилку, збивши військовий безпілотник США над Ормузькою протокою. На запитання журналістів, як він планує реагувати на цю ситуацію, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся. Ми не будемо довго це обговорювати. Вони справді зробили велику помилку".

The New York Times повідомив, що Трамп схвалив військові удари по кількох цілях в Ірані через збиття американського безпілотника, але в останній момент скасував це рішення.

Нагадаємо, що 20 червня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що збив розвідувальний безпілотник США у провінції Хормозган на півдні Ірану. В Ірані наполягають, що збитий американський безпілотник вилетів з Об’єднаних Арабських Еміратів і порушив повітряний простір Ірану.