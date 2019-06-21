Трамп останньої миті скасував удар по Ірану
Вони розповіли про це попередження після того, як New York Times написав, що Трамп спочатку схвалив ракетні удари по Ірану, а потім передумав. Про це пише Reuters із посиланням на іранські урядові джерела.
Видання повідомило, що Трамп санкціонував завдання ракетних ударів по низці об'єктів, у тому числі по радіолокаційних і ракетних установках. Ударів планували завдати до світанку в п'ятницю, щоб мінімізувати ризик для іранських військових і мирних жителів.
Літаки вже були в повітрі, а кораблі на місцях, але надійшла команда "відбій", і ракети так і не були запущені.
Reuters пише, що в своєму посланні Трам закликав Іран до переговорів.
"Трамп заявив, що він проти будь-якої війни з Іраном і хоче переговорів з Тегераном з приводу різних питань. Він дав трохи часу, щоб отримати нашу відповідь, але безпосередня відповідь Ірану полягала в тому, що рішення з цього питання має ухвалити верховний лідер Хаменеї", - цитує видання одного чиновника.
Інший додав, що Іран дав зрозуміти, що Хаменеї проти переговорів, "але повідомлення буде передано йому для прийняття рішення".
Іран також передав оманським офіційним особам, що будь-яка атака проти Ірану матиме регіональні та міжнародні наслідки.
Погрози США пов'язані з тим, що Іран збив американський безпілотник Global Hawk над Ормузькою протокою.
Крім того, побоювання з приводу можливої збройної конфронтації між США та Іраном посилилися після того, як минулого тижня влада США звинуватила Іран у нападі на два нафтові танкери в районі Ормузької протоки. Сам Тегеран ці звинувачення відкидає.
Президент США Дональд Трамп у Twitter підтвердив, що США були готові вдарити по Ірану і атаку скасували останньої миті.
"У понеділок вони збили дрон, який летів над міжнародними водами. Минулої ночі ми були готові помститися ударом по трьох різних місцях, але я спитав: скільки помруть. "150 осіб, сер", - відповів мені генерал. За десять хвилин до удару я зупинив його - надто непропорційно збитому дрону. Я не поспішаю, наші збройні сили відновлені, підготовлені і, безумовно, найкращі у світі. Санкції кусаються, і минулої ночі ми їх посилили", - написав Трамп, не забувши звинуватити свого попередника Барака Обаму в підписанні "жахливої" ядерної угоди з Іраном.
Раніше Трамп заявив, що Іран зробив дуже велику помилку, збивши військовий безпілотник США над Ормузькою протокою. На запитання журналістів, як він планує реагувати на цю ситуацію, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся. Ми не будемо довго це обговорювати. Вони справді зробили велику помилку".
The New York Times повідомив, що Трамп схвалив військові удари по кількох цілях в Ірані через збиття американського безпілотника, але в останній момент скасував це рішення.
Нагадаємо, що 20 червня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що збив розвідувальний безпілотник США у провінції Хормозган на півдні Ірану. В Ірані наполягають, що збитий американський безпілотник вилетів з Об’єднаних Арабських Еміратів і порушив повітряний простір Ірану.
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