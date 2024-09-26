Трамп остаточно підтвердив, що не допоможе Україні у війні з росією – Politico

Досі експрезидент США настільки відверто антиукраїнську позицію не займав.

Колишній президент США Дональд Трамп розпочав досі не бачену кампанію з критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Цим він дав найпотужніший сигнал за увесь час, що не допомагатиме Україні відбитися від російської навали.

Виступаючи на передвиборчому заході в Північній Кароліні, Трамп прямо сказав, що Україні слід було "трохи поступитися" територіями, щоб заспокоїти москву та уникнути кривавого конфлікту. При цьому він дорікнув і безпосередньо Володимиру Зеленському.

"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському", — сказав Трамп у довгій тираді.