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Трамп остаточно підтвердив, що не допоможе Україні у війні з росією – Politico

26 вересня 2024, 20:31
Трамп остаточно підтвердив, що не допоможе Україні у війні з росією – Politico
Досі експрезидент США настільки відверто антиукраїнську позицію не займав.
Колишній президент США Дональд Трамп розпочав досі не бачену кампанію з критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Цим він дав найпотужніший сигнал за увесь час, що не допомагатиме Україні відбитися від російської навали.
 
Про це пише Politico.
 
Виступаючи на передвиборчому заході в Північній Кароліні, Трамп прямо сказав, що Україні слід було "трохи поступитися" територіями, щоб заспокоїти москву та уникнути кривавого конфлікту. При цьому він дорікнув і безпосередньо Володимиру Зеленському.
 
"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському", — сказав Трамп у довгій тираді.
 
Як зазначає Politico, Трамп часто стверджував, що росія не вторглася б в Україну, якби він був президентом, і неодноразово обіцяв вести переговори про припинення конфлікту, якщо він повернеться до Білого дому. 
 
Тепер же Трамп погрожує, що в разі своєї перемоги на виборах скоротить допомогу Києву. Також він запевнив, що не надішле американських військ "вмирати" в Україну.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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