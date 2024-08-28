Трамп отримав нове обвинувачення у справі про втручання у вибори

Дональд Трамп, коментуючи перегляд справи, назвав дії спецпрокурора спробою відвернути увагу виборців.

Спеціальний прокурор Джек Сміт представив новий обвинувальний акт проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо його спроб скасувати президентські вибори 2020 року.

Про це пише CNN.

В обвинувальному акті зазначається, що Дональд Трамп протягом двох місяців після виборів поширював неправдиві твердження про те, що результати були сфальсифіковані, а він переміг. Усього йдеться про чотири пункти звинувачення, пов'язані зі спробами незаконно вплинути на результати голосування.

У попередній версії висувалися ті ж звинувачення. Також акт включав твердження про те, що Трамп намагався залучити Міністерство юстиції до його невдалої спроби скасувати свою поразку на виборах, у тому числі шляхом проведення фіктивних розслідувань і неправдивого повідомлення штатів про виявлення значного шахрайства.