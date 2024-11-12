Трамп отримав послання від Нетаньягу про подальші плани Ізраїлю – Axios
12 листопада 2024, 14:07
Фото: apnews.com
Раніше Трамп заявив Нетаньягу, що Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства
Довірена особа прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Рон Дермер зустрівся із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася у резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.
Про це повідомляє Axios з посиланням на чиновників з Ізраїлю та США.
За словами джерела видання, під час зустрічі Трампу мали передати послання від ізраїльського прем'єра. Також новому президенту США мали розповісти про плани Ізраїля в Газі, Лівані та Ірані у наступні два місяці.
"Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, – це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня, а які – щоб дочекалися його", – сказав один з американських чиновників.
Своєю чергою американці порушили питання ізраїльсько-ліванських зусиль з припинення вогню, плану для Гази після закінчення війни та нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин.
Крім того, Дермер також зустрівся з колишнім радником Трампа Джаредом Кушнером. Американські чиновники заявили, що Нетаньягу заздалегідь повідомив адміністрацію чинного президента США Джо Байдена про зустріч Дермера з Трампом.