Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
19 жовтня 2024, 10:15
Сценарій "малоймовірний, бо Сі Цзінпінь має повагу", переконаний Трамп.
В інтерв'ю виданню Wall Street Journal кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що в разі нападу комуністичного Китаю на демократичний Тайвань під час його ймовірної другої каденції він застосує проти Пекіна засіб економічного тиску.
Про це пише Reuters.
Республіканець у такому випадку підніме мита на китайські товари до 150-200%. Трамп також додав, що робити це "було б шкода, але потрібно".
У відповідь на те, чи не використав би він військову потужність США для захисту острова, Трамп традиційно розповів, що "до цього б не дійшло, бо Сі Цзінпінь має до мене повагу".
"Я мав з ним чудові відносини, і до війни б не дійшло, бо він мене поважає і знає, що я до біса божевільний", - напівжартома додав політик.