Трамп передав Україні частину з військової допомоги зі списку Зеленського

Свою риторику він змінив після телефонної розмови із путіним.

Від початку своєї каденції глава Білого дому спептичного ставився до війни та Києва і дружньо до кремля, проте Дональд Трамп і провідні республіканці змінили курс.

Тому Білий дім готується відправити Україні додаткове озброєння, а Конгрес - ухвалити жорсткі санкції проти рф, пише The Washington Post.

Зміни сталися через зростання роздратування Трампа через небажання путіна обговорювати шляхи закінчення війни в Україні.

Також Трамп ще того року пообіцяв швидко зупинити конфлікт, однак зазнав невдачі.

Високопоставлений представник Білого дому розказав, що президент погодився на деякі українські запити щодо військової допомоги на основі детального списку, який президент України Володимир Зеленський передав йому минулого місяця під час зустрічі в Гаазі.

Крім того, спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявили, що спробують цього місяця ухвалити закон, який дасть Трампу можливість запроваджувати санкції проти покупців російських енергоносіїв.

"Зараз ми розглядаємо Україну і боєприпаси", - сказав Трамп днями журналістам.

Його обіцянка прозвучала після того, як він публічно і в доволі жорсткій формі висловив роздратування на адресу глави кремля і заявив, що той "багато несе нісенітниці".

"Він весь час дуже люб'язний з нами, але в підсумку це виявляється безглуздим", - додав Трамп.

Він також висловив невдоволення путіним після телефонної розмови і після цього риторика Трампа на адресу Путіна різко посилилася.

"Загалом є роздратування, що все просувається не так швидко, як хотілося б, - і що, можливо, тиск в один бік підштовхне їх до переговорів", - сказав анонімний високопоставлений представник Білого дому.