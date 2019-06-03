Трамп передумав виводити війська із Сирії, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп написав членам Конгресу, що тепер він "на 100% згоден" зберегти військову присутність американців у Сирії.

"Через два місяці після оголошення про те, що всі війська США залишають Сирію, президент Дональд Трамп написав членам Конгресу, що тепер він на 100% згоден із збереженням військової присутності в Сирії", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на NBC.

Як зазначає видання, 22 лютого двопартійна група сенаторів і членів Палати представників написала Трампу листа, аплодуючи його рішенню зберегти невелику групу армії США в Сирії.

"Ми підтримуємо невеликі американські стабілізуючі сили в Сирії", - написала група, додаючи, що сила, "яка включає в себе невеликий контингент американських військ і сухопутних військ від наших європейських союзників, необхідна для забезпечення стабільності та запобігання поверненню ІДІЛ".

У копії листа, яку отримала NBC, президент виділив параграф про мету США в Сирії, в якому йшлося: "Як і ви, ми прагнемо до того, щоб усі досягнення в Сирії не були втрачені, щоб ІДІЛ ніколи не повернувся, що Іран не заохочується, і що ми консолідуємо наші досягнення і забезпечуємо кращий результат у Женеві в американських інтересах".

"Я згоден на 100%. Робота проводиться", - відповів президент Трамп, написавши про це прямо на листі й підписавши його.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.