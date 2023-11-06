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Трамп перемагає Байдена в 5 з 6 ключових штатів

06 листопада 2023, 09:09
Трамп перемагає Байдена в 5 з 6 ключових штатів
Фото: Great again
В 5 із 6 штатів США за рік до виборів віддають перевагу Трампу і лише в 1 штаті - Джо Байдену.

Про це йдеться в спільному опитуванні The New York Times та Дослідницького інститут Сієнського коледжу.

Трамп випереджає Байдена в Неваді на 11 відсоткових пунктів, Джорджії – на 7, Аризоні – на 5, Пенсильванії – на 4, Мічигані – на 3 пункти. Натомість Байден на 3 пункти випереджає Трампа у Вісконсині.

За даними опитування, якщо проти Трампа балотуватиметься не Байден, а інший демократ, то він лідируватиме в усіх шести штатах.

Роботу Байдена не схвалюють на президентській посаді 59% респондентів, 71% – вважають його надто старим і 62% кажуть, що йому бракує гостроти розуму, щою бути ефективним главою держави. 

Разом з тим, антирейтинг в обох політиків подібний: виборці однаково негативно ставляться як до Байдена 41–57%, так і до Трампа 42–56%.

"Єдина добра новина для президента Джо Байдена в цьому опитуванні полягає в тому, що воно проводилося за рік виборів. Зараз колишній Трамп випереджає Байдена у п'яти із шести ключових штатів, які той виграв у 2020-му і які, ймовірно, визначатимуть переможця президентських виборів 2024 року" - заявив директор Дослідницького інституту Сієнського коледжу Дон Леві.  

Вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада наступного року.

 
рейтингТрампБайденВибори США

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