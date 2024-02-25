Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні – AP

Експрезидент США обійшов свою конкурентку від республіканців Ніккі Гейлі.

Експрезидент та наразі кандидат у президенти США Дональд Трамп, переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. Він обійшов свою конкурентку від республіканців, колишнього посла в ООН, Ніккі Гейлі в її рідному штаті.

Про це пише AP.

Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

Остання перемога 45-го президента Сполучених Штатів може посилити тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, та змусити її покинути перегони.

В AP розглядають сценарій "реваншу" між Трампом і чинним президентом США Джо Байденом, який був у 2020 році.