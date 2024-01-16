Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова – CNN

Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

Американські ЗМІ прогнозують перемогу Дональда Трампа на республіканських кокусах в штаті Айова.

Про це інформує CNN.

Видання повідомляє, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

"Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії", – пише видання.

Трамп був лідером опитувань у штаті. Його перемога може задати тон і тривалість майбутніх перегонів.