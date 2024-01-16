Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова – CNN
Американські ЗМІ прогнозують перемогу Дональда Трампа на республіканських кокусах в штаті Айова.
Про це інформує CNN.
Видання повідомляє, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.
"Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії", – пише видання.
Трамп був лідером опитувань у штаті. Його перемога може задати тон і тривалість майбутніх перегонів.