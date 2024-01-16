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Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова – CNN

16 січня 2024, 09:33
Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова – CNN
Фото: Great again
Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

Американські ЗМІ прогнозують перемогу Дональда Трампа на республіканських кокусах в штаті Айова.

Про це інформує CNN.

Видання повідомляє, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

"Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії", – пише видання.

Трамп був лідером опитувань у штаті. Його перемога може задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Трампвійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

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