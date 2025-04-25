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ПОЛІТИКА

Трамп переоцінює Китай і недооцінює росію – WP

25 квітня 2025, 16:17
Трамп переоцінює Китай і недооцінює росію – WP
Аналітики все частіше критикують Дональда Трампа за хибну оцінку зовнішньополітичних викликів: на їхню думку, президент США перебільшує вплив Вашингтона на Китай і недооцінює роль Америки у протистоянні з росією.

На старті другого терміну Трамп позиціонував себе як "миротворець" і головний переговірник, однак майже через 100 днів після інавгурації йому поки не вдалося досягти значних зовнішньополітичних перемог. Його зусилля з урегулювання конфліктів в Україні та секторі Гази буксують, а торговельна війна з Китаєм загрожує світовій економіці.

Оглядач The Washington Post Ішан Тарур зазначає, що на тлі загрозливих тарифів на імпорт з Китаю та інших країн, американські ініціативи викликають дедалі більше занепокоєння серед міжнародної спільноти. МВФ попереджає про можливе уповільнення глобального зростання, а президентка ЄЦБ Крістін Лагард зауважує вже відчутне зниження темпів економіки у Європі.

Тим часом Китай зміцнює свої позиції, демонструючи себе як стабільного гравця світової арени на тлі американського протекціонізму. Пекін не поспішає поступатися у відповідь на американські тарифи, чим посилює тиск на Білий дім. Це вже викликає занепокоєння серед американського бізнесу через ризики у постачанні критично важливих матеріалів, як-от рідкісноземельні метали.

У відносинах із росією Трамп займає м’якшу позицію. Спецпредставник президента Стів Віткофф нині перебуває в москві, але конкретика можливих домовленостей з Кремлем залишається неясною. Колишній радник з національної безпеки Великої Британії Марк Седвілл критикує підхід США, зауважуючи, що адміністрація чинить тиск на Україну, водночас умиротворюючи росію.

"путін не є рівним партнером для США, і дивно, що Трамп саме так його сприймає", — вважає Седвілл. Він також застерігає, що поточна стратегія лише стимулює зміщення глобального балансу сили на користь багатополярного світу, який грає не на користь Америки.

СШАКитайДональд Трампросія окупанти

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