Трамп підірвав продаж зброї США Європі – Foreign Policy
11 квітня 2025, 14:07
Фото: Great again
Європа більше не покладається на США у сфері купівлі зброї
Президент США Дональд Трамп може підірвати продажі оборонної продукції в Європу. Оскільки старі альянси розпадаються, Європейський Союз прагне озброїтися/
Про це пише Foreign Policy.
Повернення Трампа на посаду президента США створює напругу в трансатлантичних відносинах. Його політика суперечлива: вимагає збільшення оборонних витрат Європи, але запроваджує тарифи, погрожує виведенням військ і обмеженням технічної підтримки, паралельно пропонуючи купувати американську зброю.
"Підхід адміністрації Трампа до Європи має проблему узгодженості. Ви не можете публічно міркувати про те, що не продаватимете передові винищувачі Європі, бо вона може стати ворогом, а потім обурюватися, коли вони вирішують не купувати у вас зброю", - вважає Джон Гербст, колишній посол США в Україні.
Європа реагує. Єврокомісія започаткувала план "Готовність 2030" - 800 млрд євро на зміцнення оборони, з яких 150 млрд - у вигляді кредитів для країн-членів. Гроші обмежуються витратами в межах ЄС або затверджених країн, з метою підтримки власної оборонної промисловості.
Це - сигнал для США: знижується залежність від Вашингтона. Американські оборонні компанії занепокоєні. Представник галузі сказав:
"Ми не зацікавлені у втраті домінуючого положення на ринку".
Зараз ситуація змінюється - Європа координує з НАТО, створює нові оборонні банки й інвестує у власні сили. У США побоюються, що політика "купи своє" стане нормою для ЄС.
"Країни по всій Європі раптово почали дуже усвідомлювати, що на практиці означає їхня залежність від США", - сказав Ананд Сундар з Європейської ради з міжнародних відносин.
США втратили довіру не лише через Трампа - недовіра зростала з часів Буша і Обами, які мінімізували роль Європи у зовнішній політиці.
Повномасштабна війна в Україні ненадовго відновила довіру до США, але Трамп знову підірвав її. Іронічно, але нинішня автономізація оборони Європи - це саме те, чого Трамп публічно домагався. Якщо реалізувати її правильно, це зменшить тиск на американські ресурси та зміцнить партнерство.
Але неузгодженість, попередження і погрози замість чіткої стратегії можуть виштовхнути Європу зі сфери впливу США. Як сказав Гербст:
"Ви не знаєте, що у вас є, доки ви це не втратите. Жодна інша країна не має таких багатих чи сильних союзників, як США в НАТО та Європі. Припинення цього може виявитися дорожчим, ніж уявляє рух MAGA".