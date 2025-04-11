Трамп підірвав продаж зброї США Європі – Foreign Policy

Європа більше не покладається на США у сфері купівлі зброї

Президент США Дональд Трамп може підірвати продажі оборонної продукції в Європу. Оскільки старі альянси розпадаються, Європейський Союз прагне озброїтися/

Про це пише Foreign Policy.

Повернення Трампа на посаду президента США створює напругу в трансатлантичних відносинах. Його політика суперечлива: вимагає збільшення оборонних витрат Європи, але запроваджує тарифи, погрожує виведенням військ і обмеженням технічної підтримки, паралельно пропонуючи купувати американську зброю.

"Підхід адміністрації Трампа до Європи має проблему узгодженості. Ви не можете публічно міркувати про те, що не продаватимете передові винищувачі Європі, бо вона може стати ворогом, а потім обурюватися, коли вони вирішують не купувати у вас зброю", - вважає Джон Гербст, колишній посол США в Україні.

Європа реагує. Єврокомісія започаткувала план "Готовність 2030" - 800 млрд євро на зміцнення оборони, з яких 150 млрд - у вигляді кредитів для країн-членів. Гроші обмежуються витратами в межах ЄС або затверджених країн, з метою підтримки власної оборонної промисловості.