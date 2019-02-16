Трамп підписав пакет законів, який збільшує допомогу Україні майже до $700 млн
Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі $445,7 млн. дол", - повідомляє у Facebook посольство України в США.
Переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою "Міжнародне військове фінансування".
"Сукупний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становить майже 695,7 млн. дол. США", - підкреслили у посольстві.
Також, США виділять Україні додаткові 10 млн доларів на зміцнення потенціалу військово-морських сил після інциденту в Керченській протоці. США закликають РФ негайно повернути затримані судна і заарештованих українських моряків.
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