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Трамп підписав пакет законів, який збільшує допомогу Україні майже до $700 млн

Переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки
Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів.
Трамп підписав пакет законів, який збільшує допомогу Україні майже до $700 млн Фото: lolwot.com

Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі $445,7 млн. дол", - повідомляє у Facebook посольство України в США.

Переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою "Міжнародне військове фінансування".

"Сукупний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становить майже 695,7 млн. дол. США", - підкреслили у посольстві.

Також, США виділять Україні додаткові 10 млн доларів на зміцнення потенціалу військово-морських сил після інциденту в Керченській протоці. США закликають РФ негайно повернути затримані судна і заарештованих українських моряків.

 
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16 02 2019 10:21
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