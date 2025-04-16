Розслідування, відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, має на меті "визначити вплив на національну безпеку імпорту оброблених важливих корисних копалин і продуктів їх виробництва".

Президент США Дональд Трамп підписав указ про початок розслідування щодо критичних корисних копалин, що потенційно може призвести до додаткових мит на промислові ресурси.

Перед цим відбулося розслідування імпорту чіпів та фармацевтичної продукції, що свідчить про подальше розширення глобальної торговельної війни, зазначає видання.

Розслідування, відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, має на меті “визначити вплив на національну безпеку імпорту оброблених важливих корисних копалин і продуктів їх виробництва”.

“Критичні мінерали, включно з рідкоземельними елементами, у формі оброблених мінералів є важливою сировиною та критично важливими виробничими ресурсами, необхідними для економічної та національної безпеки”, ‒ йдеться у документі.

Цей же закон раніше використовував Трамп для введення 25% мит на сталь і алюміній, а також для початку розслідування імпорту міді.