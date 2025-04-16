Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп підписав указ про початок розслідування щодо критичних корисних копалин

16 квітня 2025, 11:11
Трамп підписав указ про початок розслідування щодо критичних корисних копалин
Розслідування, відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, має на меті "визначити вплив на національну безпеку імпорту оброблених важливих корисних копалин і продуктів їх виробництва".
Президент США Дональд Трамп підписав указ про початок розслідування щодо критичних корисних копалин, що потенційно може призвести до додаткових мит на промислові ресурси. 
 
Про це повідомляють Euronews.
 
Перед цим відбулося розслідування імпорту чіпів та фармацевтичної продукції, що свідчить про подальше розширення глобальної торговельної війни, зазначає видання.
 
Розслідування, відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, має на меті “визначити вплив на національну безпеку імпорту оброблених важливих корисних копалин і продуктів їх виробництва”. 
 
Критичні мінерали, включно з рідкоземельними елементами, у формі оброблених мінералів є важливою сировиною та критично важливими виробничими ресурсами, необхідними для економічної та національної безпеки”, ‒ йдеться у документі. 
 
Цей же закон раніше використовував Трамп для введення 25% мит на сталь і алюміній, а також для початку розслідування імпорту міді.
 
Минулого місяця президент підписав указ про збільшення внутрішнього виробництва критично важливих корисних копалин шляхом застосування Закону про оборонне виробництво, надаючи таку підтримку сектору, як фінансування та позики. Багато хто вважає, що цей захід спрямований проти Китаю, який домінує у світовому ланцюжку поставок.
 
За даними Білого дому, США покладаються на імпорт 15 найважливіших мінералів, 70% яких походять з Китаю. Минулої п’ятниці Пекін оголосив про обмеження експорту широкого спектру найважливіших мінералів, таких як германій, галій, сурма та магніти, у відповідь на різке підвищення тарифів Трампа.

 

війна в Україніросія окупантиугода про копалини

Останні матеріали

Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Політика
Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 07:14
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється