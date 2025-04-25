Трамп підписав указ про розширення глибоководного видобутку рідкоземельних мінералів у США

Помічники Білого дому стверджують, що ця ініціатива може призвести до того, що американські операції видобудуть понад мільярд метричних тонн глибоководних конкрецій

Президент Дональд Трамп підписав указ про розширення глибоководного видобутку США рідкоземельних мінералів у внутрішніх та міжнародних водах, незважаючи на попередження екологічних груп.

Помічники Білого дому стверджують, що ця ініціатива може призвести до того, що американські операції видобудуть понад мільярд метричних тонн глибоководних конкрецій та “влиють” сотні мільярдів доларів в американську економіку.

Прискорений видобуток також суперечить десятирічним міжнародним зусиллям щодо встановлення основних правил для глибоководної галузі, яка стрімко розвивається.

“Комерційний глибоководний видобуток досі є на початковій стадії, але з огляду на глобальні перегони за рідкоземельні мінерали, – і галузь, у якій домінує Китай, – Вашингтон, схоже, налаштований розширити свої можливості зі збору на благо своєї оборонної, передової виробничої та енергетичної промисловості”, ‒ йдеться у матеріалі.