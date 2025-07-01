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Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії

01 липня 2025, 10:05
Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії
Американський президент констатував зміну курсу країни.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, аби зняти багаторічну економічну блокаду країни.
 
У документі йдеться, що Штати прагнуть підтримувати Сирію, яка є стабільною і живе в мирі з сусідами. 
 
Зараз Штати визнають, що обставини, що призвели до застосування антисирійських санкцій, були пов’язані з діями колишнього режиму Башара Асада, і протягом попередніх пів року ці обставини змінилися. Дії нового сирійського уряду під керівництвом тимчасового президента Ахмеда аль-Шараа Вашингтон оцінив як позитивні. 
 
Цей указ підтримує цілі національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів, вказуючи на додаткові дії, включно зі скасуванням санкцій щодо Сирії, видачею винятків, що дозволяють послаблення експортного контролю та інших обмежень щодо Сирії, та іншими діями, які мають бути вжиті Державним секретарем, Міністром фінансів та Міністром торгівлі, а також іншими виконавчими департаментами та агентствами Сполучених Штатів, без надання допомоги ІДІЛ чи іншим терористичним організаціям, порушникам прав людини, тим, хто пов'язаний з хімічною зброєю або діяльністю, пов'язаною з розповсюдженням, або іншим особам, які загрожують миру, безпеці чи стабільності Сполучених Штатів, Сирії та її сусідів”, – йдеться у документі. 
 
Водночас Трамп вжив додаткових заходів проти представників режиму Асада: “для забезпечення реальної відповідальності винних у воєнних злочинах, порушеннях прав людини та зловживаннях, а також поширенні мереж торгівлі наркотиками в Сирії та стосовно неї за часів колишнього режиму Башара Асада та осіб, пов'язаних з ним”.
 
Американська влада також має переглянути визначення нинішнього керівника Сирії аль-Шараа як терориста (раніше він був членом “Аль-Каїди”, але після 2016 року відрікся від організації).
 
Для підтримки США Сирія повинна бути об’єднаною, і такою, “яка не пропонує безпечного притулку для терористичних організацій та гарантує безпеку своїх релігійних та етнічних меншин, сприятиме регіональній безпеці та процвітанню”.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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