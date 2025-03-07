Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют у США

Резерв буде капіталізовано за рахунок біткойнів, які належать федеральному уряду і які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер указ про створення стратегічного резерву біткойнів за день до зустрічі з керівниками індустрії криптовалют у Білому домі.

Резерв буде капіталізовано за рахунок біткойнів, які належать федеральному уряду і які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів, повідомив “криптоцар” Білого дому, мільярдер Девід Сакс.

Учасники крипто-саміту в Білому домі в п’ятницю очікують, що ця подія послужить основою для офіційного оголошення Трампом своїх планів створити стратегічний резерв, що містить біткойни та чотири інші криптовалюти.

Раніше цього тижня Трамп оголосив назви п’яти цифрових активів, які він планує включити в цей резерв, підвищивши ринкову вартість кожного. Цими п’ятьма є біткойн, ефір, XRP, solana і cardano, сказав президент.