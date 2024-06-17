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ПОЛІТИКА

Трамп підтримує надання військової допомоги Україні у приватних розмовах – сенаторка

17 червня 2024, 19:44
Трамп підтримує надання військової допомоги Україні у приватних розмовах – сенаторка
Він розуміє, що це правильне рішення.

Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку підтримує надання військової допомоги Україні. 

Про це заявила сенаторка Джоні Ернст, повідомляє Bleeding Heartland.

Раніше Ернст заявляла, що колишній президент Дональд Трамп у приватному порядку підтримує продовження поставок американської військової допомоги Україні. 

Журналісти Bleeding Heartland ще раз поспілкувалися із сенаторкою-республіканкою після зборів у мерії Вінтерсета (штат Айова).

Вона пояснила, що насправді Дональд Трамп під час розмов про військову допомогу Україні багато мовчав і в приватних розмов розуміє, що надання зброї є правильним рішенням. 

За словами Ернст, Трамп вважає це річчю, яку потрібно робити. Видання пише, що востаннє сенаторка від Айови бачила Трампа 13 червня, коли він обідав із республіканцями Сенату в Капітолії США. Тоді ЗМІ писали, що основна увага приділялася представленню єдиного фронту Республіканської партії в майбутніх виборчих кампаніях, хоча Трамп і сенатори також обговорили низку політичних напрямків.

Ернст є членом сенатської групи з питань України і підтримала відправлення летальної допомоги за кілька років до того, як росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Зовсім недавно вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями двопартійної делегації Конгресу в Україні на початку квітня.

Сенаторка впевнена, що США не віддадуть Україну росії навіть у разі того, якщо республіканці отримають контроль над Сенатом. Також Ернст виступила за надання подальшої військової допомоги Україні.

Колишній президент США неодноразово виступав із низкою критичних заяв щодо України та обіцяв, що "зможе закінчити війну в Україні за 24 години".

війнаДональд Трампдопомога Україні

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