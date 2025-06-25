Трамп підтвердив переговори із Зеленським у Гаазі: "Обговоримо його труднощі"

Також американський президент розповів про свої розмови з путіним.

Президент США Дональд Трамп у середу, 25 червня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту НАТО в Гаазі. Трамп заявив, що обговорить з Зеленським його “труднощі”.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський — хороший хлопець. Я маю на увазі, я збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю. Я припускаю, що ми будемо обговорювати Україну”, - сказав Трамп під час спілкування з журналістами перед зустріччю з лідерами країн НАТО.

Також президент США згадав про свої розмови з російським диктатором владіміром путіним.

"Я багато розмовляв з путіним, і він, щиро кажучи, був дуже люб'язний. Він запропонував допомогу з Іраном. Я йому сказав: ні, допомога з Іраном мені не потрібна, мені потрібна допомога з росією", - додав президент США.

Як повідомляє “Суспільне”, окрім очікуваних переговорів з Трампом у Зеленського також заплановані двосторонні зустрічі премʼєр-міністрами Данії, Нової Зеландії, канцлером Німеччини, зустріч у форматі Е5 — за участі лідерів Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі та генерального секретаря НАТО та N5 ("нормандської п'ятірки”) з лідерами Скандинавських країн. Трамп та Зеленський, імовірно, проведуть переговори після завершення засідання лідерів країн НАТО.