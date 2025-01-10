Трамп підтвердив підготовку зустрічі з путіним – Reuters

Наразі її дата невідома.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває процес підготовки зустрічі між ним і владіміром путіним.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, путін виявив бажання зустрітися з ним.

"Він висловив бажання зустрітися, і ми це організовуємо. Він сказав це навіть публічно", — сказав Трамп у коментарях перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида,

При цьому Трамп не назвав жодних термінів майбутньої зустрічі.

Дональд Трамп також повідомив, що переговори тривають із главою КНР Сі Цзіньпіном. У якому форматі відбудеться зустріч він не уточнив, додавши, що «потрібно закінчити з цією війною, з цим кривавим місивом».

8 січня під час пресконференції Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з російським диктатором владіміром путіним для обговорення російсько-української війни "значно швидше, ніж через шість місяців", хоча й додав, що вважає недоречним зустрічатися із ним до дня інавгурації — 20 січня.