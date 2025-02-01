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Трамп підтвердив, що накладе додаткові мита на ЄС

01 лютого 2025, 15:05
Трамп підтвердив, що накладе додаткові мита на ЄС
Він поскаржився, що ЄС "жахливо" поводився зі США.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається ввести мита на товари з країн ЄС.  
 
Про це йдеться у заяві Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.
 
"Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився", - заявив він.
 
Трамп поскаржився, що країни ЄС нібито не імпортують автомобілі, сільськогосподарську продукцію із США і "по суті, майже нічого не беруть".
 
"У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС", - сказав президент США, пояснивши, що це дозволить США виправити ситуацію із торгівельним дефіцитом.
 
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ще до офіційного вступу на посаду заявив, що збирається ввести мита на товари країн ЄС, а також для Канади та Мексики. За його словами, вже з 1 лютого США запровадять 25% мита на імпорт із Канади та Мексики

 

СШАДональд Трампмита

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