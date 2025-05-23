Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп підтвердив, що планує взяти участь у саміті НАТО в Гаазі

23 травня 2025, 08:42
Трамп підтвердив, що планує взяти участь у саміті НАТО в Гаазі
Американський президент підтвердив це у розмові з прем'єром Нідерландів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що американський президент Дональд Трамп підтвердив свій намір бути присутнім на саміті НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт запланований на 24 до 26 червня.

"Його присутність буде дуже важливою", – зазначив Схоф журналістам після телефонної розмови з Трампом.

Вказано, що Білий дім та НАТО не одразу відповіли на запит про коментарі. У виданні вказали, що намір Трампа бути присутнім на саміті Альянсу незрозумілий. Хоча Схуф зауважив, що він та секретар НАТО Марк Рютте розраховували на присутність Трампа.

Очікується, що під час червневого саміту НАТО представники країн-членів зосередяться на офіційному прийнятті нового загальнонаціонального цільового показника мінімальних витрат. Члени альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочнуть переговори з європейськими союзниками про можливе скорочення чисельності своїх військ у Європі наприкінці 2025 року.  

Такі заяви посилюють занепокоєння щодо прихильності США до НАТО, особливо на тлі погроз Дональда Трампа не захищати членів Альянсу, які витрачають недостатньо на оборону, та його небажання продовжувати підтримку України.

Дональд Трампсаміт НАТО

Останні матеріали

Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється