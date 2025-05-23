Трамп підтвердив, що планує взяти участь у саміті НАТО в Гаазі

Американський президент підтвердив це у розмові з прем'єром Нідерландів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що американський президент Дональд Трамп підтвердив свій намір бути присутнім на саміті НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт запланований на 24 до 26 червня.

"Його присутність буде дуже важливою", – зазначив Схоф журналістам після телефонної розмови з Трампом.

Вказано, що Білий дім та НАТО не одразу відповіли на запит про коментарі. У виданні вказали, що намір Трампа бути присутнім на саміті Альянсу незрозумілий. Хоча Схуф зауважив, що він та секретар НАТО Марк Рютте розраховували на присутність Трампа.

Очікується, що під час червневого саміту НАТО представники країн-членів зосередяться на офіційному прийнятті нового загальнонаціонального цільового показника мінімальних витрат. Члени альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочнуть переговори з європейськими союзниками про можливе скорочення чисельності своїх військ у Європі наприкінці 2025 року.

Такі заяви посилюють занепокоєння щодо прихильності США до НАТО, особливо на тлі погроз Дональда Трампа не захищати членів Альянсу, які витрачають недостатньо на оборону, та його небажання продовжувати підтримку України.