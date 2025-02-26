Трамп підтвердив візит українського колеги

Засідання Трампа з міністрами розпочалося з молитви: "Дякуємо Богові за президента Трампа".

Президент США Дональд Трамп підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до США, що відбудеться в цю п’ятницю.

Про це він заявив під час першого засідання кабінету міністрів в середу.

Під час зустрічі сторони планують підписати угоду щодо корисних копалин і рідкісноземельних мінералів.

Президент США акцентував важливість цієї угоди для економіки Амиерика та задля забезпечення національних потреб у цих ресурсах.

“Як ви знаєте, нам потрібно близько 350 мільярдів доларів, Європі - 100 мільярдів доларів, а це велика різниця, тож нам потрібно втричі більше, і все ж це дуже важливо для всіх”, - сказав Трамп.

Він додав, що угода стане важливим кроком до активізації співпраці з Україною, зокрема в контексті глобальної економіки, в той час як Європа також повинна відігравати активнішу роль.

"Я думаю, що це правильно, тому що наші платники податків не повинні оплачувати рахунки, і вони не повинні оплачувати рахунки більше, ніж платять європейці, так що все було вирішено. Ми задоволені цим", - констатував лідер США.

Телеканал Fox News повідомив, що сьогоднішнє засідання Трампа з міністрами розпочалося з молитви: "Дякуємо Богові за президента Трампа".

В обід з'явився текст угоди між Україною та США.