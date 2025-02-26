Трамп підтвердив візит українського колеги
Президент США Дональд Трамп підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до США, що відбудеться в цю п’ятницю.
Про це він заявив під час першого засідання кабінету міністрів в середу.
Під час зустрічі сторони планують підписати угоду щодо корисних копалин і рідкісноземельних мінералів.
Президент США акцентував важливість цієї угоди для економіки Амиерика та задля забезпечення національних потреб у цих ресурсах.
“Як ви знаєте, нам потрібно близько 350 мільярдів доларів, Європі - 100 мільярдів доларів, а це велика різниця, тож нам потрібно втричі більше, і все ж це дуже важливо для всіх”, - сказав Трамп.
Він додав, що угода стане важливим кроком до активізації співпраці з Україною, зокрема в контексті глобальної економіки, в той час як Європа також повинна відігравати активнішу роль.
"Я думаю, що це правильно, тому що наші платники податків не повинні оплачувати рахунки, і вони не повинні оплачувати рахунки більше, ніж платять європейці, так що все було вирішено. Ми задоволені цим", - констатував лідер США.
Телеканал Fox News повідомив, що сьогоднішнє засідання Трампа з міністрами розпочалося з молитви: "Дякуємо Богові за президента Трампа".
В обід з'явився текст угоди між Україною та США.