Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп підтвердив візит українського колеги

26 лютого 2025, 19:36
Трамп підтвердив візит українського колеги
Засідання Трампа з міністрами розпочалося з молитви: "Дякуємо Богові за президента Трампа".

Президент США Дональд Трамп підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до США, що відбудеться в цю п’ятницю. 

Про це він заявив під час першого засідання кабінету міністрів в середу. 

Під час зустрічі сторони планують підписати угоду щодо корисних копалин і рідкісноземельних мінералів.

Президент США акцентував важливість цієї угоди для економіки Амиерика та задля забезпечення національних потреб у цих ресурсах.

Як ви знаєте, нам потрібно близько 350 мільярдів доларів, Європі - 100 мільярдів доларів, а це велика різниця, тож нам потрібно втричі більше, і все ж це дуже важливо для всіх”, - сказав Трамп.

Він додав, що угода стане важливим кроком до активізації співпраці з Україною, зокрема в контексті глобальної економіки, в той час як Європа також повинна відігравати активнішу роль.

"Я думаю, що це правильно, тому що наші платники податків не повинні оплачувати рахунки, і вони не повинні оплачувати рахунки більше, ніж платять європейці, так що все було вирішено. Ми задоволені цим", - констатував лідер США. 

Телеканал Fox News повідомив, що сьогоднішнє засідання Трампа з міністрами розпочалося з молитви: "Дякуємо Богові за президента Трампа". 

В обід з'явився текст угоди між Україною та США

 

Володимир ЗеленськийДональд Трамп

Останні матеріали

Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Політика
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 12:40
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Cуспільство
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 22:39
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате
Політика
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 11:37
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Політика
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 08:28
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 14:21
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Політика
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється