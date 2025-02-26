Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона для підписання угоди щодо рідкоземельних елементів

Зеленський 28 лютого відвідає Вашингтон і зустрінеться із Трампом

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого планує здійснити візит до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомило Reuters із посиланням на два джерела.

ЗМІ писали 25 лютого, що Україна погодила зі США умови угоди щодо розроблення рідкісноземельних мінералів, нафти й газу.

За словами співрозмовників агентства, Зеленський і Трамп обговорюватимуть проєкт цієї угоди. Офіційні особи від України та США погодилися з документом і рекомендували його підписати. Одне із джерел ЗМІ зазначило, що ініціатором візиту став Білий дім. Інше джерело агентства розповіло, що Зеленський може зустрітися з американськими законодавцями в Конгресі, але графіка його візиту до Вашингтона ще не визначили.

Тим часом, під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підтвердив припущення ЗМІ щодо того, що візит до Білого дому Президента України Володимира Зеленського очікується вже 28 лютого.

Глава американської держави сказав, що "чув, ніби він приїздить у п'ятницю - я не проти". Трамп також висловив бажання підписати з візаві угоду щодо українських надр, "якщо він захоче".

"Я розумію, що це велика угода, можливо, на трильйон доларів, бо йдеться про ресурси. Ми хочемо повернути свої гроші. Платники податків отримають їх назад", - додав республіканець.