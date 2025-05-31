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ПОЛІТИКА

Трамп підвищує мита на сталь і алюміній до рекордних 50%

31 травня 2025, 09:11
Трамп підвищує мита на сталь і алюміній до рекордних 50%
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Важливо зазначити, що в березні Трамп запровадив 25% мита на всю сталь і алюміній, що надходять до США.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі в США буде збільшено на 50%, що вдвічі більше за поточну ставку.

Про це повідомляє  CNN.

Важливо зазначити, що в березні Трамп запровадив 25% мита на всю сталь і алюміній, що надходять до США.

"Ми збираємося збільшити мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%", - сказав він під час виступу на заводі US Steel недалеко від Піттсбурга, штат Пенсільванія.

Трамп додав, що розглядає можливість введення тарифу в розмірі 40%, але керівники галузі заявили йому, що хочуть ввести тариф у розмірі 50%.

"За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто не перебереться через цей паркан", - додав президент США.

Незабаром після виступу Трамп уточнив, що тарифи на сталь і алюміній у розмірі 50% будуть збільшені починаючи з середи, 4 червня.

"Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із середи, 4 червня. Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один ВЕЛИКИЙ поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!", - написав він у соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію без винятків, що вдарило по Канаді й Мексиці. Згодом розширив тарифи на імпорт із понад 180 країн, встановивши базову ставку 10–48%. Після критики оголосив 90-денну паузу для переговорів. Мита для ЄС поки відкладено до 9 липня.

Дональд Трампмита

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