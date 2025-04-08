Трамп планує виділити $1 трлн на армію США

Однак адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетний запит на 2026 фінансовий рік.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація схвалила оборонний бюджет країни в розмірі близько 1 трлн доларів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

"Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію, і ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил", - сказав Трамп.

За словами президента США, його адміністрація ухвалить бюджет, який стане "найбільшим бюджетом, який ми коли-небудь ухвалювали для армії".

На цю новину відреагував глава Пентагону Піт Хегсет і розмістив в соцмережі Х (Twitter) пост:

"ШВИДКО: перший ТРИЛЬЙОН доларів бюджету Міністерства оборони США. Президент Дональд Трамп відновлює наші збройні сили - і ШВИДКО".

Агенція зазначає, що адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік, адже уряд діє в рамках тимчасового заходу фінансування цього року. До кінця весни проєкт бюджету не очікується

Журналісти додають, що у найближчі роки бюджет Пентагону може перевищити 1 трлн доларів.

Гегсет був одним із найзатятіших прихильників зусиль Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска зі скорочення витрат, але тепер Пентагон із бюджетом у розмірі 850 млрд доларів на рік і приблизно 2 млн співробітників є найбільшим в уряді.

Після інавгурації Трампа Гегсет розпорядився скоротити певні категорії витрат Міноборони США і військових служб на 8%, перенаправивши ці кошти на більш пріоритетні програми, такі як протиракетна оборона.