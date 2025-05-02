Трамп планує історично рекордний бюджет на армію США

Цифра, яку запросить Трамп, більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

Президент США Дональд Трамп запросить у Конгресу рекордні 1,01 трлн доларів на національну безпеку до старту нового фінансового року, який розпочнеться 1 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обізнані в цьому питанні джерела в адміністрації заявили журналістам, що це більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

Передбачається, що серед головних пріоритетів будуть фінансування проєкту ПРО "Золотий купол", кораблебудування і модернізації ядерного арсеналу, а також безпеки кордонів. Оборонний бюджет США включатиме підвищення заробітної плати військових на 3,8%.

"Загальний запит, що включає фінансування оборонної підтримки для Міністерства енергетики, Федерального бюро розслідувань та інших дрібніших агентств, становить близько 3,2% ВВП, що можна порівняти з показником на 2024 фінансовий рік. Це більше, ніж 892,3 млрд доларів загальних витрат на національну безпеку цього року", - пишуть журналісти.