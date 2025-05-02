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Трамп планує історично рекордний бюджет на армію США

02 травня 2025, 11:55
Трамп планує історично рекордний бюджет на армію США
Цифра, яку запросить Трамп, більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

 Президент США Дональд Трамп запросить у Конгресу рекордні 1,01 трлн доларів на національну безпеку до старту нового фінансового року, який розпочнеться 1 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обізнані в цьому питанні джерела в адміністрації заявили журналістам, що це більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.
 
Передбачається, що серед головних пріоритетів будуть фінансування проєкту ПРО "Золотий купол", кораблебудування і модернізації ядерного арсеналу, а також безпеки кордонів. Оборонний бюджет США включатиме підвищення заробітної плати військових на 3,8%.
 
"Загальний запит, що включає фінансування оборонної підтримки для Міністерства енергетики, Федерального бюро розслідувань та інших дрібніших агентств, становить близько 3,2% ВВП, що можна порівняти з показником на 2024 фінансовий рік. Це більше, ніж 892,3 млрд доларів загальних витрат на національну безпеку цього року", - пишуть журналісти.
 
Очікується, що бюджет буде представлено 2 травня. За даними видання, це дасть змогу законодавцям розпочати роботу над законопроєктами про асигнування на 2026 фінансовий рік.
 
Зазначено, що це буде кроком уперед порівняно з пропозицією, яку було висунуто в листопаді колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном, який домагався схвалення п'ятирічного плану, присвяченого виключно обороні. Спочатку він передбачав виділення 926,5 млрд доларів у 2026 фінансовому році.
 
"Запит тільки Пентагону становить 961 млрд доларів порівняно з 848,3 млрд доларів, схваленими в січні. Адміністрація Байдена торік прогнозувала бюджет тільки на оборону в розмірі 876,8 млрд доларів", - цитують журналісти чиновників у Білому домі.
 
У виданні підкреслили, що раніше Трамп пояснив масштаб такого запиту зростанням глобальних загроз.
 
"Ми повинні будувати армію. Ми дуже уважні до витрат, але армію ми повинні будувати", - говорив він.

 

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