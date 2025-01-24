Трамп планує налагодити контакт із Кім Чен Ином – ЗМІ

Президент США назвав лідера КНДР "розумним хлопцем" і зазначив, що ладнає із ним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує спробувати знову відновити контакти з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, пише Reuters.

"Я зв'яжуся з ним знову", - сказав Трамп.

Ще до вступу Трампа на посаду повідомлялося, що його команда обговорює можливість проведення прямих переговорів з Кім Чен Ином. У Трампа сподіваються, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту.

Під час своєї минулої каденції Трамп особисто зустрічався з Кімом, але їхня дипломатія не дала результатів. США закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, тоді як лідер КНДР вимагав повного послаблення санкцій, а потім виступив із новими погрозами.