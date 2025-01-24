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Трамп планує налагодити контакт із Кім Чен Ином – ЗМІ

24 січня 2025, 12:09
Трамп планує налагодити контакт із Кім Чен Ином – ЗМІ
Фото: Reuters
Президент США назвав лідера КНДР "розумним хлопцем" і зазначив, що ладнає із ним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує спробувати знову відновити контакти з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
 
Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, пише Reuters.
 
"Я зв'яжуся з ним знову", - сказав Трамп.
 
Ще до вступу Трампа на посаду повідомлялося, що його команда обговорює можливість проведення прямих переговорів з Кім Чен Ином. У Трампа сподіваються, що новий дипломатичний поштовх може знизити ризики збройного конфлікту.
 
Під час своєї минулої каденції Трамп особисто зустрічався з Кімом, але їхня дипломатія не дала результатів. США закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, тоді як лідер КНДР вимагав повного послаблення санкцій, а потім виступив із новими погрозами.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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