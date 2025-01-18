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Трамп планує оголосити криптовалюту національним пріоритетом – Bloomber

18 січня 2025, 13:54
Трамп планує оголосити криптовалюту національним пріоритетом – Bloomber
Bitcoin на тлі прапора Швеції. Ілюстративне фото Фото: cryptostock / pixabay
Союзники Трампа обговорюють можливість припинення федеральних судових розглядів щодо криптовалют
Обраний президент Дональд Трамп планує випустити указ, який підносить криптовалюти до рангу пріоритетних напрямів політики і дає представникам галузі право голосу в його адміністрації.
 
Про це пише Bloomberg.
 
В указі криптовалюту буде названо національним імперативом або пріоритетом - стратегічне формулювання, покликане орієнтувати урядові агентства на роботу з галуззю. Також планується створити консультативну раду з криптовалют, яка відстоюватиме політичні пріоритети галузі.
 
Цей указ ознаменує зміну ситуації з криптовалютами, які стали об'єктом розслідувань під час президентства Джо Байдена після цілої низки гучних справ про шахрайство. За останні роки федеральні агентства, включно з Комісією з цінних паперів і бірж, подали понад 100 виконавчих позовів проти цього сектору, а банківські регулятори ускладнили роботу криптовалютних компаній із фінансовими установами.
 
За словами джерел, зараз обговорюється питання про включення в указ розпорядження, яке наказує всім державним установам переглянути політику щодо цифрових активів і, можливо, призупинити будь-які судові процеси, пов'язані з криптовалютами. Припинення судових позовів, спрямованих проти цілої низки компаній, зокрема криптовалютної біржі Binance Holdings Ltd, є одним із головних пріоритетів для галузі.
 
Також розглядається питання про створення національного запасу біткоїна, який включатиме в себе наявні в уряді запаси найбільшої у світі криптовалюти. За даними аналітичної компанії Arkham, уряд США володіє біткоїнами на суму близько 20 мільярдів доларів, конфіскованими в рамках різних розслідувань. Після виборів у США біткоїн зріс більш ніж на 50%, почасти завдяки очікуванням створення такого запасу. У 2024 році токен подорожчав більш ніж удвічі. Станом на 11:20 ранку 17 січня за нью-йоркським часом він торгувався з підвищенням майже на 5% за ціною 104 691 долар.

 

Трамп пообіцяв видати безліч указів, що стосуються найрізноманітніших галузей і питань, протягом перших кількох днів свого перебування на посаді.

біткоінвійна в Україніросія окупанти

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