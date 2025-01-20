Трамп планує оголосити надзвичайний стан в енергетиці – Bloomberg

Також він скасує рішення президента Джо Байдена щодо боротьби зі зміною клімату.

Після інавгурації новий президент США Дональд Трамп може задіяти надзвичайні повноваження в рамках свого плану зі стимулювання внутрішнього виробництва енергії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Ймовірно, крок може стати однією з низки дій, які Трамп зробить упродовж кількох годин після присяги 20 січня.

Це буде однією з його передвиборчих обіцянок щодо збільшення внутрішнього виробництва енергії.

47-ий президент може провести політичні зміни, які дозволять розробляти нові родовища нафти і газу на федеральних землях,

Однак він може скасувати кліматичні норми Байдена.

Такі дії мають торкнутися всього спектру енергетичної галузі США: від нафтових родовищ до автосалонів.

Також вони підкреслять рішучість Трампа переорієнтувати політику федерального уряду на видобуток нафти і газу, що є різким поворотом від зусиль Байдена щодо обмеження викопного палива.

Поки не ясно, як використовуватиметься надзвичайний стан в енергетиці, але президент може задіяти особливі повноваження щодо транспортування сирої нафти та використати повноваження для керування змінами у способах виробництва та передачі електроенергії.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики. Він казав, що це необхідно для збільшення виробництва і задоволення зростаючого попиту через швидке впровадження штучного інтелекту.

"Ми збираємося використати наші надзвичайні повноваження, щоб дозволити країнам, підприємцям і людям з великими грошима будувати великі заводи, заводи ШІ. Нам потрібно вдвічі більше енергії, ніж у нас уже є, і в підсумку її буде більше", - заявив Трамп 19 січня під час виступу на Capital One Arena.

В Центру правосуддя імені Бреннана вважають, що оголошення надзвичайного стану в країні дасть змогу президенту задіяти до 150 спеціальних повноважень, які зазвичай призначені для реагування на урагани, терористичні атаки та інші непередбачувані події.

Вже сьогодні, 20 сіячня, відбудеться інавгурація 47-го президента США.