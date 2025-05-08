Трамп планує оголосити про торговельну угоду з Британією – ЗМІ

Президент США натякнув про це в соціальних мережах.

Вже сьогодні адміністрація президента США Дональда Трампа планує оголосити про укладення торговельної угоди з Великою Британією.

Про це повідомляє газета The New York Times.

В середу пізно ввечері Трамп у соцмережах натякнув на нову торговельну угоду з однією з країн.

"Завтра вранці о 10:00 в Овальному кабінеті відбудеться велика пресконференція щодо великої торговельної угоди з представниками великої і дуже шанованої країни. Перша з багатьох!", - написав Трамп у Truth Social.

Проте у Білому домі відмовились коментарів, тоді як представник посольства Великої Британії у Вашингтоні не запитання про це.

Журналісти пишуть, що угода між США і Британією може стати значною перемогою для двох країн, які вже давно прагнуть тіснішої економічної співпраці.

Також наразі не відомі деталі угоди.

Вашингтон і Лондон обговорили зниження британських тарифів на американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, а також скасування британських податків для американських технологічних компаній.

Незрозуміло також, чи угода насправді була остаточно укладена.

Трамп ввів 10% глобальний тариф і для Британії, але на відміну від інших країн, Британія не підлягала вищим "взаємним" тарифам, адже країна купує у Сполучених Штатів більше, ніж продає їм.

Крім того, на Велику Британію поширюється 25% тариф, який Трамп запровадив на імпортну сталь, алюміній та автомобілі.

Однак на скасуванні цих мит наполягають британські чиновники, а Трамп був зацікавлений в укладенні торговельної угоди з Великою Британією ще під час свого першого президенського терміну, коли його радники вели переговори, але не досягли остаточної угоди.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вважає, що торговельна угода стала б виправданням його підтримки Трампа, адже під час свого візиту до Овального кабінету в лютому Стармер передав запрошення від короля Чарльза ІІІ для Трампа здійснити рідкісний другий державний візит до Британії.

Також Трамп показує зацікавленість в укладенні низки торговельних угод, зокрема з Індією, Ізраїлем, Південною Кореєю, Японією та В’єтнамом.

Проте і заявляє, що США не зобов’язані підписувати такі угоди, тоді як інші країни потребують їх більше.