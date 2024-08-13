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ПОЛІТИКА

Трамп планує подати позов проти Мін'юсту та ФБР за політичне переслідування

13 серпня 2024, 20:16
Трамп планує подати позов проти Мін'юсту та ФБР за політичне переслідування
Стверджується, що санкціонований судом обшук агентами ФБР резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні 2022 року був незаконним, оскільки експрезидент начебто був готовий передати документи слідству в разі потреби.

Колишній президент США Дональд Трамп планує подати позов проти Міністерства юстиції та Федерального бюро розслідувань за "зловмисне політичне переслідування" у справі про неналежне зберігання секретних документів у його резиденції у Флориді.

Про це повідомляє Fox News.

У повідомленні адвокат експрезидента США, колишній юрист Білого дому Деніел Епштайн звинувачує керівництво Мін'юсту та спецпрокурора Джека Сміта у "зловмисному політичному переслідуванні, спрямованому на те, щоб вплинути на результат виборів і не допустити переобрання Трампа".

Стверджується, що санкціонований судом обшук агентами ФБР резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді у серпні 2022 року був незаконним, оскільки експрезидент начебто був готовий передати документи слідству в разі потреби.

Дії Мін’юсту також називають незаконними з огляду на те, що призначена Трампом окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон нещодавно постановила закрити справу – після рішення Верховного суду США, який переглянув юридичні межі президентського імунітету.

З огляду на це Трамп хоче відсудити у федеральних відомств 100 мільйонів доларів компенсації та ще 15 мільйонів доларів відшкодувань юридичних витрат у справі.

Нагадаємо, справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Дональд ТрампсудФБРМін'юст

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